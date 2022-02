Petronas lance ses bidons 20l dans un nouvel emballage

Petronas Lubricants International dévoile son nouvel emballage Petronas Ecovent 20lt fabriqué avec 50% de résine post-consommation, et introduit ainsi un norme unique en Europe pour les jerricans. Le nouvel emballage est par ailleurs doté d'un dispositif anti-éclaboussure breveté intégré au col du bidon. Ce système anti-éclaboussure est équipé d'un canal d'air interne qui crée une entrée d'aire libre afin que l'huile s'écoule facilement. Domenico Ciaglia, directeur général de la région EMEA chez Petronas Lubricants International, indique : « Notre emballage Ecovent 20L offre une option plus écologique et une meilleure expérience client grâce à son système breveté unique d’anti-éclaboussures. [...] Le lancement de ce nouvel emballage marque une nouvelle étape dans l'objectif de PLI de parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050 et ainsi d'aider nos clients à opérer de manière plus durable. Outre les jerricans, nous avons également optimisé nos fûts en métal, de sorte qu'ils soient désormais plus légers qu'auparavant, ce qui réduit de manière significative les émissions de gaz à effet de serre dans le processus de production. »

Le nouvel emballage, certifié UN niveau 3, est disponible sous deux versions : marqué Petronas ou neutre pour les capsules constructeurs.