Petronas Syntium promet l’accès à la technologie CoolTech + de la F1

Avec cette nouvelle offre, Petronas promet aux automobilistes, à chaque trajet, de pouvoir bénéficier des mêmes performances optimales du moteur que celles possibles en compétition.

L’huile moteur Syntium revendique une protection contre l'usure des pièces critiques près de 40% supérieure à celle des versions précédentes, en ciblant les zones thermiques critiques du moteur pour empêcher l'accumulation de dépôts, prolonger la durée de vie des pièces et réduire les coûts de maintenance. Grâce à des chaînes d'huile exceptionnellement solides, la nouvelle gamme Syntium offre également une résistance à l'oxydation jusqu'à 68% plus élevée, contrôlant les dépôts, retardant l'épaississement de l'huile et maintenant un film lubrifiant stable et protecteur pour une performance maximale du moteur. Et grâce à sa capacité supérieure à contrôler la chaleur en réduisant les frottements, la technologie CoolTech+ réduit les émissions des véhicules et la consommation de carburant jusqu'à 3%, minimisant ainsi l'impact environnemental de la conduite et permettant aux automobilistes de faire des économies.

Aussi, dans le cadre de son plus grand lancement de produits en 2022, PLI a également redessiné l'emballage de cette huile performante, en réduisant de 15% l'utilisation de plastique sur l'ensemble de la gamme. L'entreprise s'apprête également à lancer un nouveau conditionnement "bag in box-cubi" de 20 litres qui réduira l'utilisation de plastique jusqu'à 90% tout en poursuivant son partenariat avec la plateforme de développement durable Treedom pour réduire les émissions de CO2.