Peugeot 2008 (2023) : ce qui change pour le SUV le plus vendu de la marque au Lion

Avec près de 700 000 exemplaires produits depuis 2019, le 2008 est un véritable succès pour Peugeot. Numéro un des ventes sur son segment (B-SUV), il est néanmoins temps de redonner un coup de fouet à ce modèle talonné de près par son concurrent direct, le Renault Captur, et dont la version 100 % électrique manque de vigueur au vu des évolutions technologiques remarquées chez d'autres constructeurs. Produit dans l’usine de Vigo en Espagne, ce nouveau 2008 sera commercialisé à l’été 2023 avec une gamme articulée autour de trois finitions - Active, Allure, GT - et toujours quatre motorisations. Une version hybride 48V est également attendue pour 2024.

Un design (légèrement) plus acéré

Le plus gros des changements remarquables à l'oeil nu se situe à l'extérieur du véhicule. Si les design est le critère principal d'achat des conducteurs du 2008, Peugeot a tenu à lui conférer un style plus acéré avec une nouvelle signature lumineuse, inaugurée par la 508. Celle-ci se caractérise par trois griffes lumineuses verticales qui, sur le nouveau 2008, sont intégrées dans les inserts noir brillant du bouclier. L'ensemble souligne le design robuste du SUV qui conserve exactement les mêmes proportions (4,30 x 1,987 x 1,55) et un volume de coffre inchangé (434 litres). La face avant accueille également le nouveau logo de la marque quand l’arrière laisse s'installer le monogramme "Peugeot" sur toute la largeur du bandeau de volet de coffre. On remarquera également les nouveaux feux arrière à LED dont bénéficient toutes les versions du nouveau 2008, constitués de trois doubles lamelles horizontales superposées.

La connectivité et le technologie en porte-étendards

À l'intérieur, l'évolution est plus discrète. Le i-Cockpit s’enrichit et se modernise avec un nouveau design pour le combiné d’instruments digital, disponible dès la version Allure. Sa dalle numérique de 10 pouces reçoit même un affichage en 3D sur la finition GT. La couleur de l’affichage, la hiérarchie et la disposition des informations sont désormais entièrement paramétrables en fonction des préférences du conducteur. L'écran central tactile grandit pour atteindre 10 pouces (contre 7 pouces auparavant), de série sur l'ensemble de la gamme. Il coiffe les touches piano de commandes, conservées pour permettre un accès rapide aux fonctions clés. Le modèle ne manque toutefois pas de modernité puisqu'il fait de la connectivité et la technologie ses maîtres-mots. Outre des prises USB multipliés et un chargeur de Smartphone par induction plus puissant, le 2008 embarque de nouvelles caméras d’aide au stationnement avant et arrière haute définition. Selon la finition, la caméra avant couplée à la surveillance d’angle mort est disponible en option, permettant de reconstituer une image à 360° de l’environnement du véhicule. Le dispositif d’aides à la conduite se veut aussi très complet : régulateur de vitesse adaptatif intelligent (fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules), freinage automatique d’urgence avec alerte de risque de collision, reconnaissance étendue et affichage sur le combiné digital des panneaux de signalisation, alerte active de franchissement involontaire de ligne ou de bas-côté avec correction de trajectoire, alerte d’attention conducteur ou encore surveillance des angles morts. Peugeot multiplie enfin les services avec notamment Easy-Charge pour accompagner les acheteurs de la version électrique dans l'installation de leur infrastructure de recharge ou encore l'ajout de nouvelles fonctionnalités à l'application MyPeugeot (un carnet d’entretien virtuel, la transmission de la navigation embarquée des trajets réalisés à distance préalablement sur son smartphone, la planification de la recharge pour optimiser les trajets longs).

Le 100 % électrique gagne en autonomie

Devenu "multi-énergies" en 2019, le 2008 le restera encore quelques années. Sont au programme : deux versions essence (100 et 130 chevaux) et un diesel (130 chevaux) aux côtés du 100 % électrique qui bénéficie de toutes les attentions. En effet, le e-2008 évolue largement pour offrir désormais plus de 400 km d'autonomie. La motorisation adoptée est celle qu'on retrouve sur les e-208 et e-308, à savoir un moteur de 156 chevaux (contre 136 chevaux auparavant) couplé à une batterie de 54 kWh (contre 50 kWh précédemment). L'ensemble lui permet ainsi d'offrir 406 km d'autonomie en cycle mixte, une promesse en progression de presque 18 % par rapport à la première génération du modèle à batteries. Pour la charge, de série, le 2008 embarque un chargeur monophasé de 7,4 kW et propose en option un chargeur triphasé de 11 kW. Les temps de recharge estimatifs, annoncés par Peugeot, sont de 30 minutes pour passer de 20 % à 80 % de la batterie sur une borne publique (100 kW), de 4h40 depuis une Wall Box (7,4 kW) et de 11h10 depuis une prise renforcée (3,2 kW).

Le mild-hybrid dans le viseur

Enfin, la marque au Lion promet une version hybride pour l'année prochaine, de quoi proposer une gamme complète notamment auprès des entreprises qui se laissent encore le temps de l'électrification. Début 2024, le SUV recevra la motorisation 48V, inaugurée par les 3008 et 5008, qui se compose d’un moteur essence 136 chevaux, couplé à une boite 6 vitesses électrifiées à double embrayage qui intègre un moteur électrique. "Grâce à la batterie qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu’à 15 % de la consommation de carburant. En conduite urbaine, le nouveau 2008 équipé du système Hybrid peut ainsi fonctionner plus de 50 % du temps en mode 100 % électrique", promet Peugeot.