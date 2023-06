Une Peugeot 208 made in France ? L'Etat pousse Stellantis à réindustrialiser la France

Réindustrialiser le pays et miser sur le savoir-faire français. Selon une information relayée par nos confrères Les Echos, l’État français tenterait de convaincre le groupe automobile Stellantis de rapatrier la production de la Peugeot 208 sur le territoire national. Pour l’heure, la citadine de la marque au lion est assemblée dans la ville de Trnava, en Slovaquie, pour les unités destinées à la France et l'Europe, et à Kénitra au Maroc pour celles destinées aux autres marchés. Si le groupe Stellantis a choisi de délocaliser son activité industrielle, c’est parce que les deux pays affichent des coûts de production beaucoup moins onéreux qu’en France. De plus, quelques rumeurs laissent entendre que la e-208 pourrait bientôt être produite en Espagne.

« C’est encore en discussion, et la décision de Stellantis est attendue d’ici novembre, rapporte Les Echos, d’après les confidences d’une source gouvernementale. C’est une question de gros sous et l’Etat réfléchit aux subventions possibles pour convaincre Carlos Tavares de relocaliser son petit modèle dans l’Hexagone ». Si le PDG de Stellantis ne semble pas s’opposer fermement au projet, il semblerait que sa réponse dépende des aides gouvernementales déployées pour l’aider. Une opération donnant-donnant.

Le gouvernement avait déjà sollicité Renault afin que la future R5 électrique soit assemblée à Douai en 2024. Selon la source interviewée par Les Echos, Stellantis pourrait rendre sa décision au cours du dernier trimestre 2023.