Peugeot 408 : une arrivée confirmée dans la gamme

Le constructeur sochalien vient de diffuser le premier cliché d'un nouveau véhicule appelé 408 et dont la présentation officielle interviendra fin juin.

Le constructeur français Peugeot donnerait-il enfin une descendance à la berline 407 ? Pas vraiment. Si le prochain modèle présenté par la marque portera bien le numéro 408, les premières informations livrées indiquent qu'il s'agit « d'une Peugeot d'une nouvelle espèce » destinée non pas uniquement au marché européen.

Le Lion fait d'ores et déjà savoir que ce nouveau véhicule « combine de manière originale des codes caractéristiques des SUV avec une silhouette dynamique de fastback ». En somme, Peugeot s'apprête à lancer son premier SUV-coupé, probable concurrent du Renault Arkana, dont les ventes sont très satisfaisantes en France comme en Europe.

Pour l'heure, peu de détails ont filtré sur cette nouvelle automobile française. Selon la stratégie actuelle du constructeur – et de Stellantis – le Peugeot 408 devrait être un véhicule multi-énergies, c'est-à-dire proposé avec des motorisations thermiques et électrifiées. Ainsi, cet inédit SUV-coupé sera vraisemblablement commercialisé en hybride rechargeable. Pour découvrir plus en détails ce nouveau venu, il faut cependant encore patienter jusqu'à la fin du mois de juin.

Une appellation déjà utilisée

Les fans de la marque au lion auront relevé que le patronyme 408 est déjà utilisé par le constructeur depuis de nombreuses années. Non pas en Europe, mais sur d'autres marchés comme en Russie, en Amérique du Sud ou encore en Asie. C'est en 2010 qu'une berline tricorps [à malle donc, ndlr], basée sur la première génération de 308, a été introduite sur ces continents sous l'appellation 408.

À noter que, depuis 2014, les automobilistes chinois ont également droit à une seconde génération de 408 dérivant cette fois, assez logiquement, de la deuxième génération de 308 mais disposant toutefois d'une planche de bord spécifique.