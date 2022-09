Peugeot agrandit sa gamme de véhicules électriques avec un nouveau duo : les Peugeot e-308 / e-308 SW

Après un début de carrière honorable en thermique et en hybride rechargeable, la troisième génération de Peugeot 308 passe à l'électricité.

Promesse tenue. En introduisant la troisième génération de sa berline compacte 308, Peugeot avant annoncé que celle-ci serait un véhicule multi-énergie, pouvant être commandée en thermique, en hybride rechargeable... ou en 100 % électrique. Si au lancement du modèle, seules les 308 (et 308 SW) essence, diesel et Hybrid 180 ou Hybrid 225 étaient disponibles au catalogue, les Peugeot e-308 et e-308 SW pointent désormais le bout de leur calandre.

Ces deux nouveaux modèles s'offrent, pour l'occasion, un nouveau moteur électrique de 115 kW, soit 156 ch, ainsi qu'une nouvelle batterie de 54 kWh (51 kWh utiles) offrant jusqu'à 400 kilomètres d'autonomie.