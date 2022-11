Peugeot confie sa communication mondiale à Valérie Candeiller

Depuis le 1er novembre, Valérie Candeiller a pour mission de définir la stratégie de communication de Peugeot, ainsi que la mise en place de partenariats, de marketing expérientiel et d'opportunités d'activation pour la marque.

Formée par le groupe Renault

Elle justifie de 25 ans d'expérience professionnelle en communication et marketing, acquise notamment au sein du groupe Renault où elle a travaillé entre 1995 et 2021. Avant de rejoindre Stellantis, elle occupait depuis janvier 2021 le poste de vice-présidente de Dacia marketing communications. En outre, elle avait occupé différentes fonctions au sein du groupe Renault, couvrant la communication, l'événementiel, la publicité, le digital et le marketing produit.

Dans ses nouvelles responsabilités, Valérie Candeiller reporte directement à Phil York, directeur marketing et communication monde de Peugeot : « Valérie apporte une grande expertise dans la transformation de la perception de la marque par le marketing et la communication. Son imagination et son inventivité seront essentielles pour donner vie au pouvoir d'Allure de Peugeot auprès des médias et des clients. Son agenda sera chargé dès le premier jour avec l’arrivée d’une série de nouveaux véhicules électriques et de grands moments pour le sport automobile », souligne-t-il.