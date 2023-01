Peugeot dépend de l'Europe pour ses ventes

La marque au lion a vu ses résultats mondiaux baisser de 15 % entre 2021 et 2022, à l'instar de plusieurs de ses homologues généralistes. Heureusement, elle peut compter sur ses clients européens et leur appétence pour sa gamme de véhicules, notamment la 208.

Peugeot est en recul et n’ose le dire. En 2022, le constructeur a immatriculé 1 056 182 véhicules neufs contre 1 214 851 en 2021 (-15 %). Un résultat qui n’est guère surprenant face aux difficultés que rencontre l’industrie automobile depuis un an. Alors pour faire passer la pilule, Stellantis communique des chiffres moins alarmants comme des parts de marché records dans 38 pays, ou encore l’augmentation de 3,7 points des ventes en dehors de l’Europe par rapport à 2021. Des ventes qui représentent 27,4 % du volume mondial de Peugeot, même si l’Europe reste un marché majeur pour la marque au lion.

De fait, en Europe, Peugeot a vendu 772 466 véhicules et enregistre une part de marché de 5,5 %. L’Amérique latine a atteint les 108 065 ventes pour une PDM de 3 %. En troisième position vient la région Moyen-Orient et Afrique qui totalise 97 293 ventes en 2022 (2,8 % de PDM). Viennent ensuite l’Asie Pacifique et la Chine (70 148 immatriculations ; 0,6 % de PDM) et enfin l’Amérique du Nord – Mexique qui totalise 8 210 VN livrés (0,04 % de PDM)

Parmi ses dix premiers territoires les plus porteurs en termes d’immatriculations, Peugeot s’est principalement démarqué sur son marché domestique, à savoir la France (305 065 unités), mais aussi en Italie (77 800 unités) et au Royaume-Uni (73 725 unités). Viennent ensuite dans l’ordre l’Espagne (69 488 unités), l’Allemagne (50 884 unités), le Brésil (41 773 unités), la Chine (39 674 unités), le Bénélux (38 802 unités), l’Argentine (35 699 unités) et la Turquie (32 666 unités).

La Peugeot 208, une valeur sûre

Si Peugeot a progressé en termes d’immatriculations, c’est grâce à son plan produit qui plait. La Peugeot 208 est leader du marché européen sur les segments VP et VU. Sa version électrique est quand a elle leader européen du segment B électrique. C’est aussi le modèle le plus vendu au Danemark et en France. La marque affirme d’ailleurs qu’un véhicule sur cinq vendu en Europe est électrifié. Peugeot a vendu 299 131 unités de 208 en 2022 contre 270 700 unités en 2021. Si le Peugeot Partner a haussé ses immatriculations de près de 5 000 unités l’an passé, les Peugeot 2008 et 3008 ont respectivement vu leurs immatriculations reculer : 145 627 unités en 2022 vs 180 000 unités en 2021 (Peugeot 2008) ; 185 425 unités en 2022 vs 247 600 unités en 2021 (Peugeot 3008).