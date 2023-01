Peugeot dévoile sa stratégie électrique E-Lion

Avant tout, la stratégie E-Lion se résume en trois dates clés :

2023 : électrification de tous les modèles

2025 : proposition d’une gamme 100 % électrique

2030 : 100 % des voitures Peugeot vendues en Europe seront 100 % électriques

Si la marque a déjà débuté sa transition électrique en proposant quatre modèles 100 % à ce jour (e-208, e-2008, e-Rifter et e-Traveller), les calculs ne sont pas encore bons et Peugeot a encore du pain sur la planche avant d'atteindre ses objectifs cités précédemment. C’est la raison pour laquelle Linda Jackson, PDG de Peugeot, et Jérôme Micheron, directeur produits Peugeot, ont présenté deux des cinq nouveaux modèles qui seront lancés au cours des deux prochaines années. Il s’agit des 308 et 308 SW électriques. Selon les premières informations, les deux modèles seront alimentés par un moteur électrique de dernière génération, qui développera 115 kW, soit 156 chevaux, et une autonomie de plus de 400 kilomètres en cycle WLTP. Peugeot table sur une consommation d'énergie moyenne de 12,7 kWh.

Par la suite, la gamme sera étoffée par les e-408, e-3008 et e-5008. Conçue à partir de la nouvelle plateforme STLA Medium, la e-3008 sera révélée au second semestre 2023 et proposera une autonomie électrique allant jusqu’à 700 kilomètres. Avec ces performances, le SUV aura pour missions de dynamiser le segment C. La Peugeot e-5008 sera quand à elle révélée et commercialisée ultérieurement.

Rendre les VE accessibles

« Le projet E-Lion définira la stratégie de Peugeot en tant que marque électrique qui veillera à rester à l’écoute de la société pour offrir une mobilité qui respecte nos valeurs de marque », explique Linda Jackson. Peugeot assure d’ailleurs déjà écouter les freins des consommateurs qui jugent l’accès aux VE encore difficile en raison de leur prix élevé comparé aux véhicules thermiques. C’est donc en ce sens que la marque a mis en place l’offre « Peugeot As You Go », une offre de paiement mensuelle, basée sur une allocation de kilométrage. Par exemple, en France, la Peugeot e-208 commence à 150 euros par mois et inclue un forfait de 500 kilomètres. Les clients peuvent ajouter des kilomètres supplémentaires au besoin pour 7 centimes par kilomètre. Peugeot envisage d’étendre cette initiative à l'ensemble de la gamme et à d'autres marchés. Par ailleurs, avec « Peugeot Your Way », la marque regroupe en un paiement mensuel tous les coûts de détention, à savoir la location de la voiture, les services d'entretien, l'assurance, ainsi que la recharge.

En outre, le programme E-Lion de Peugeot s'avère être plus global puisqu'il intègre tous les aspects en lien avec un véhicule électrique depuis sa conception jusqu'à sa fin de vie, et se questionne sur la manière de favoriser la longévité des produits. Ainsi, en accordant plus d'importance au recyclage des pièces, le constructeur promet une durée de vie de 20 à 25 ans pour un véhicule électrique, contre une quinzaine d’années pour une voiture thermique actuellement.