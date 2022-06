Peugeot dote les rugbymen du Stade Toulousain d'une flotte de véhicules hybrides

Peugeot vient de renouveler la flotte du Stade Toulousain. Depuis mi-juin, les rugbymen, dirigeants et encadrants de l'équipe évoluant en Top 14 roulent dans leurs nouveaux véhicules de fonction. Soutien du club depuis 1996, le Lion met pour la première fois à disposition des modèles à faibles émissions.

Si le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, a reçu les clés d'un exemplaire de la très exclusive Peugeot 508 PSE développant 360 chevaux et capable d'évoluer sur une quarantaine de kilomètres en 100 % électrique, d'autres modèles ont été livrés par la concession Peugeot Stellantis & You de Toulouse. Figurent ainsi dans la nouvelle flotte huit exemplaires de la nouvelle Peugeot 308, huit exemplaires du SUV citadin Peugeot 2008 et trois Peugeot 5008 (réservés au staff et à l'encadrement). Le constructeur a également fourni deux Peugeot Expert Combi pour l'équipe féminine.