Peugeot enregistre un exercice solide en 2021

Depuis deux ans, l’industrie automobile fait face à un contexte difficile et incertain. Comme chaque début d’année, les constructeurs dressent le bilan de l’exercice précédent. Pour Peugeot, « malgré un marché extrêmement chahuté » selon l'analyse de Christophe Prevost, directeur de Peugeot France, la situation est au beau fixe puisque la marque au lion s’est emparée de la première marche du podium sur le marché des véhicules particuliers en France grâce à une part de marché de 17,3 %, dans un marché global en hausse de 1,9 %. « Une première pour la marque, du moins autant que je m’en souvienne », ajoute-t-il. Même tendance sur le marché des VU en progression de 7,5 %, Peugeot solde l’année 2021 avec une part de marché de l’ordre de 17,8 % (+ 0,2 % par rapport à 2020).

Côté produits, la marque au lion se targue d’avoir quatre véhicules en tête de leur segment respectif : la 208, considérée comme la voiture la plus vendue à travers l’Hexagone sur le marché des véhicules particuliers et des véhicules utilitaires avec une part de marché de 5,3% ; le 3008 avec une part de marché de 3 % ; le 5008 avec une part de marché de 1,3 % et la 508, avec une part de marché de 0,5 %. Le 2008 n’a pas à rougir en se plaçant troisième du classement de sa catégorie avec une part de marché de 4,5 %. Si le lancement commercial de la nouvelle 308 en octobre dernier ne permet pas de la positionner (encore) en tête de son segment, le constructeur se montre néanmoins confiant quant à son avenir, notamment en termes de prises de commandes en motorisation PHEV.

Fort de ce succès, le constructeur continuera de mettre l’accent sur les modèles électrifiés en 2022 (sur le marché VP, Peugeot est leader des véhicules électrifiés, comprenant les électriques et les hybrides rechargeables), au centre des priorités pour bon nombre de ses homologues. « En 2021, Peugeot a été élue marque numéro 2 préférée des Français derrière Decathlon et les consommateurs associent les véhicules électriques à Peugeot devant Toyota. C’est une grande première. Nous sommes donc vraiment contents de l’impact de nos modèles électriques et PHEV, et la perception qu’en ont nos clients en France », complète Christophe Prevost. Le marché du B to B sera d’ailleurs la cible clé de ce nouvel exercice puisque Peugeot décèle une conquête massive, envisageable grâce à son portefeuille de produits électrifiés.