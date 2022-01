Stellantis arrête le thermique pour les vans et ludospaces

Sous la pression de la réglementation européenne CAFE de réduction des rejets de CO2, Stellantis prend une décision radicale en annonçant la fin du thermique pour les vans et ludospaces des marques Citroën, Peugeot et Opel. Cela concerne uniquement la commercialisation pour des modèles dédiés aux particuliers et au transport de personnes.