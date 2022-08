Peugeot et Renault représentent 30 % des ventes de VO d’Autohero en France

En analysant ses datas, transactions et recherches clients, Autohero, plateforme BtoC de vente de véhicules d’occasion appartenant au groupe Auto1, a mis en évidence quelques tendances structurelles du marché français.

La marque de voiture d’occasion la plus vendue sur Autohero en France est Peugeot qui représente 16 % des transactions. « Les deux modèles les plus vendus en ligne sont la 2008 et la 208, et cinq modèles Peugeot trustent le top 10, avec les 5008, 308 et 3008 », précise un porte-parole du groupe. Renault occupe la deuxième position, avec 14 % des transactions, portée par les Clio et Captur. Citroën, Volkswagen et Ford complètent le podium.

Les berlines et les SUV au coude-à-coude

Si le modèle le plus vendu appartient à la catégorie des SUV (Peugeot 2008), il ne s’agit pas du segment préféré des Français. Ainsi, les berlines, avec 44 % des ventes, devancent les SUV (37 %) ou encore les vans (9 %).

Les boîtes de vitesses manuelles plébiscitées

Les Français privilégient encore l’achat de voitures à boîtes manuelles (62 %), par rapport aux automatiques, semi-automatiques ou encore à double embrayage (38 %).

Au niveau des motorisations, le diesel (32 %) est largement distancé par l’essence (62 %).

Des clients français très classiques dans le choix des couleurs de leur VO

Enfin, au niveau des couleurs, pas de surprise, le gris règne en maître (35 % des transactions), devant le blanc (26 %) et le noir (16 %). Suivent le bleu (8 %) et le rouge (6 %), tandis que le jaune reste extrêmement confidentiel (0,3 %).