Peugeot Inception : Ce concept-car électrique privé de Mondial de l'Automobile

Au sein de l'impressionnant portefeuille des marques Stellantis, Peugeot fait partie, avec Jeep et DS Automobiles, des trois constructeurs ayant fait le déplacement au Mondial de l'Automobile.

Installé dans le hall 4 du Parc des expositions de la Porte de Versailles, le constructeur sochalien présente en vedette sur son stand sa nouvelle Peugeot 408 ainsi que l'hypercar hybride Peugeot 9X8 (image ci-dessous).

En revanche, nulle trace de Peugeot Inception Concept, dont l'existence a été révélée, lors de la journée réservé à la presse, par Linda Jackson qui s'exprimait alors sur l'avenir 100 % électrique de la marque.

« Nous préparons les lancements de la prochaine génération de modèles basés sur des plateformes conçues pour les motorisations électriques. C'est ce que démontrera Peugeot Inception Concept, que nous dévoilerons dans les semaines à venir. Son nom - Inception - ou "Commencement" dit tout : Peugeot Inception Concept ouvrira la nouvelle ère 100% électrique de Peugeot avec une promesse : dès 2030, 100% des modèles Peugeot vendus en Europe seront 100% électriques », a ensuite fait savoir la directrice générale dans un communiqué.

D'après les premiers éléments communiqués, ce concept-car, basé sur l'une des nouvelles plateformes de Stellantis intégrera les nouveaux éléments de style de la marque pour les années à venir « tout en renforçant ses traits les plus typiques comme une posture féline et des signatures lumineuses à trois griffes. »

As revealed to journalists today at the #ParisMotorShow, big news in the coming weeks!

We are very excited to bring you the #PeugeotInceptionConcept, the embodiment of our vision for the future generation of @Peugeot e-Native cars! pic.twitter.com/O0w6uErFNN