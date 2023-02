Peugeot introduit sa micro-hybridation avec les 3008 et 5008

Cette micro-hybridation conçu par Stellantis vient remplacer le PureTech 130 EAT8 dans la gamme des deux modèles. Produits dans l’usine de Sochaux, les Peugeot 3008 et 5008 Hybrid seront commercialisés au second trimestre de cette année.

Concrètement, le système 48V se compose d’un moteur essence PureTech 136 chevaux de nouvelle génération, couplé à une nouvelle boite à 6 vitesses électrifiées à double embrayage sans rupture de couple qui intègre un moteur électrique. Grâce à une batterie Lithium-Ion 48V garantie d’origine de 8 ans/160 000 km et qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu’à 15 % de la consommation de carburant, selon les données du constructeur. Plus en détails, cette économie est principalement obtenue en ville (- 2,5 l/100 km) et sur route (- 0,7 l/100 km), la consommation sur autoroute étant inchangée.

Et cette performance se traduit par une réduction moyenne de 20 g/km des émissions de CO2 (selon cycle mixte WLTP) : comptez ainsi à partir de 126 g/km sur le 3008 et à partir de 128 g/km sur le 5008. "Les moteurs thermique et électrique travaillent ensemble ou séparément pour optimiser la consommation d’énergie, explique Peugeot. En ville sur de courtes distances et lors des manoeuvres, le véhicule est propulsé par le seul moteur électrique, donc en mode zéro émission. En conduite urbaine, un SUV segment C équipé du système Hybrid peut ainsi fonctionner plus de 50 % du temps en mode 100 % électrique zéro émission", assure la marque.

Si l’activation des différents modes est totalement automatique, le conducteur reste informé du fonctionnement du système hybride via le combiné du Peugeot i-Cockpit à affichage spécifique. Le combiné digital affiche le roulage en 100 % électrique (tachymètre en bleu), le flux d’énergie dans le système, le niveau de charge de la batterie, son état de fonctionnement via un powermètre (Charge, Eco, Power) et le pourcentage de distance parcourue en électrique en instantané ou en fin de parcours. Par ailleurs, ces modèles sont dotés d’un AVAS (Approaching Vehicle System Alert) qui émet à l’extérieur un son jusqu’à 30 km/h pour prévenir piétons et cyclistes de l’approche du véhicule.

Cette motorisation Hybrid 48V sera également disponible prochainement sur d’autres modèles de la gamme, comme les 208, 2008, 308 et 308 SW ainsi que la récente 408.