Peugeot lance des essais personnalisés de ses modèles électrifiés.

Peugeot lance l’opération « Les essais uniques » du 1er au 31 mars chez les distributeurs participants. La marque veut faire découvrir ses modèles électrifiés de manière personnalisée. Chaque client peut non seulement choisir le véhicule, la date et l’heure mais il peut aussi sélectionner la durée du test et les questions qu’il souhaite poser à l’expert de la marque qui l’accompagnera. En effet, ces essais se déroulent en compagnie d’un « Test Drive Genius » spécialisé dans les technologies Peugeot. L’objectif consiste à effacer les freins de clients potentiels encore hésitants face à l’électrique. La marque souhaite apporter des réponses précises à ces automobilistes en fonction de leurs propres besoins et de leur utilisation du véhicule.

Convaincre par l’essai

Face au changement de technologie et de mode d’utilisation des véhicules électrifiés, de nombreux clients potentiels hésitent. Ils doivent donc recevoir des réponses à leurs questions de manière précise et personnalisée. Ces essais ont donc lieu dans l’environnement souhaité par le conducteur afin qu’il puisse expérimenter l’utilisation du véhicule dans son cadre habituel. Le fait de communiquer à l’avance des questions sur la technologie, l’autonomie, la conduite, la recharge ou la connectivité, doit générer des réponses précises. Il s’agit pour Peugeot de démontrer les avantages de ses technologies d’électrification en fonction des besoins de chaque client.