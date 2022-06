Peugeot lève un coin du voile sur sa 408

Peugeot lève un coin du voile sur sa future 408. Le constructeur publie deux photos d’une version camouflée de ce chaînon manquant dans la gamme Peugeot. Le camouflage gris et noir laisse deviner la silhouette du véhicule, qualifié par Peugeot de « berline fastback dynamique et surélevée ». Avec ce modèle, la marque arrive sur le segment en vogue du SUV coupé, déjà très développé chez les constructeurs allemands notamment. La 408 devra donner un coup de boost aux ventes de la marque au lion, afin de compléter une gamme de SUV appréciée mais un peu vieillissante. Cette 408 pourrait séduire une nouvelle clientèle et sera présentée officiellement le 22 juin. Peugeot ne donne aucune précision en matière de motorisations mais les clients devraient retrouver des propulseurs déjà présents dans la gamme.

Peugeot vise l’excellence

Dans sa communication, Peugeot insiste sur sa volonté d’atteindre l’excellence dans le développement de cette 408. La marque explique les grandes lignes de l’ultime phase de développement, dénommée Plan interne de validation (PIV). Au total, les différents modèles d’essai auront parcouru plus de 1,1 millions de kilomètres dans toutes les conditions possibles et sur tous les terrains. Un travail effectué sous toutes les latitudes mais aussi sur des bancs d’essais et en laboratoires. « Nous sommes extrêmement exigeants avec nous-mêmes pour atteindre cette excellence. Mais c’est un vrai plaisir de travailler aussi dur sur ce projet, parce que toute l’équipe est amoureuse de la nouvelle 408 » souligne Emmanuel Lafaury, directeur du projet 408. Il ne reste plus qu’à souhaiter que cet amour soit partagé par les clients potentiels de ce véhicule.