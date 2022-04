Peugeot est le constructeur automobile préféré des Français

Du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, l'Institut YouGov a mené une étude auprès de 31 marques du secteur automobile via l'étude BrandIndex et un panel d’environ 700 000 répondants. Cet outil suit en en temps réel et continu les marques et toutes les prises de parole qui leur sont dédiées.

Au bilan de cette étude, Peugeot arrive nettement en tête du classement avec un score d’Index de 30,9. Mercedes-Benz (25,7) et Audi (24,3) complètent le podium.

Six indicateurs d'image en temps réel pendant un an

Il convient de souligner que trois constructeurs français (Peugeot, Citroën et Renault) font partie du Top 10. Les marques allemandes Mercedes-Benz, Audi, BMW et BMW occupent respectivement la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième place du classement. La marque Toyota termine à la septième place. Ferrari occupe, elle, le neuvième rang et est la seule marque italienne de ce palmarès.