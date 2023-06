Peugeot Motocycles acquiert DAB Motors : alliance prometteuse pour l’industrie moto française

Peugeot Motocycles vient d’investir dans la jeune firme française DAB Motors en prenant une part majoritaire du capital de l’entreprise. Ce rapprochement doit permettre aux deux constructeurs de profiter des atouts de chacun. DAB Motors a été fondé en 2017 par Simon Dabadie, autour de la conception de motos à l’unité. Tout d’abord thermiques, les engins proposés par la firme ont laissé place à une version 100 % électrique. Positionnée sur le segment premium, la petite entreprise propose une moto légère, dynamique et à la finition soignée. Baptisée Concept-E, cette machine représente une solution clés en mains pour Peugeot Motocycles, qui a récemment présenté deux nouvelles motos thermiques de petites cylindrées. Peu de temps après l’arrivée du fonds allemand Mutares aux commandes de Peugeot Motocyles, le constructeur accélère son virage vers le premium et l’électrique avec l’acquisition de DAB Motors. De son côté, DAB Motors assure ainsi un avenir à sa technologie et sa vision du deux-roues électrique. L’avenir dira si le Concept-E survivra sans trop de modifications à son industrialisation au sein de l’usine de Mandeure.

Alliance stratégique et industrielle

La moto conçue par Simon Dabadie et son équipe est particulièrement aboutie. Largement remarquée au niveau international, cette dernière a attiré l’attention de la marque de luxe Burberry, qui a commandé 20 exemplaires personnalisés pour faire la promotion de ses produits. Dotée d’un moteur de 10 kW et d’une batterie lithium-ion, cet engin est un équivalent 125 cm3, accessible réglementairement au plus grand nombre. Ses composants haut de gamme comprennent des freins Beringer, des suspensions Öhlins et une transmission par courroie Gates. Le cadre associe aluminium et fibre de carbone. « Cette collaboration stratégique permettra à DAB Motors de franchir une nouvelle étape. Avec le soutien de Peugeot Motocycles, DAB Motors produira bientôt ses motos électriques en série et les livrera dans le monde entier » souligne Simon Dabadie, CEO et fondateur de DAB Motors. En effet, la jeune marque s’ouvre également les portes du réseau de distribution de Peugeot Motocycles, qui devrait faciliter la commercialisation des futurs produits DAB Motors assemblés à Mandeure.