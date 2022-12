Peugeot Motocycles bientôt sous contrôle allemand

Peugeot Motocycles devrait passer sous contrôle allemand. Le propriétaire actuel, l’indien Mahindra, conserverait 50 % du capital mais cèderait l’autre moitié, ainsi que 80 % des parts de l’entreprise, au fonds d’investissement Mutares. Une répartition qui offrirait le contrôle de Peugeot Motocycles à l’investisseur allemand. Mahindra a déjà relancé le constructeur français, avec un repositionnement en cours sur le segment premium et un alignement sur les codes de la marque Peugeot Automobiles. L’industriel indien a sans doute choisi de se recentrer sur sa zone géographique de prédilection mais doit également faire face à d’importants investissements pour électrifier sa branche automobile. Mahindra a d’ailleurs passé un accord avec le groupe Volkswagen pour la fourniture de sa plateforme électrique MEB. Mahindra et Mutares se retrouvent sur la stratégie impulsée au sein de Peugeot Motocycles, ce qui devrait permettre à la marque française de poursuivre le travail engagé depuis quelques années.

Électrification et retour dans la moto

Basée à Mandeure, dans le Doubs, Peugeot Motocycles possède une large gamme de scooters à deux et trois roues. La marque a récemment présenté cinq nouveautés importantes lors du salon Eicma de Milan (novembre 2022). Un petit scooter électrique et un gros scooter premium de 400 cm3 renforceront bientôt la gamme, tandis que deux motos de 125 et 300 cm3 ont été révélées. Mutares souhaiterait poursuivre ce plan produit. Le constructeur possède non seulement une usine à Mandeure, mais également une coentreprise avec Jinan Qingqi Motorcycle Co. (JNQQ) en Chine et plusieurs partenariats industriels en Asie, comme celui passé avec le vietnamien THACO. Cette transaction doit encore être approuvée par les instances représentatives du personnel de Peugeot Motocycles et les autorités compétentes. Les deux partenaires tablent sur une concrétisation au cours des premiers mois de l’année 2023.