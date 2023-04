Peugeot positionne sa 208 électrique à partir de 150 euros par mois

Peugeot lance une offre baptisée « Loyer sur mesure Peugeot » sur sa e-208. La marque cherche à abaisser le coût de ses modèles électriques pour élargir sa clientèle. Alors que Citroën lance sa ë-C4 à partir de 199 euros par mois dans le cadre d’une nouvelle LOA, Peugeot a choisi le loyer ajustable pour proposer sa e-208 à partir de 150 euros mensuels pour un kilométrage de 500 km. Au-delà de ce forfait, chaque kilomètre supplémentaire est facturé 7 centimes d’euros. Peugeot illustre cette offre en prenant l’exemple d’un kilométrage total de 1 500 km effectué au mois d’août pour des vacances, en soulignant que le surcoût sur ce mois s’élève seulement à 70 euros. En revanche, le loyer ne baisse pas si le conducteur effectue moins de 500 kilomètres au cours du mois. Mieux vaut donc bien calculer ses trajets à l’avance et maîtriser l’utilisation de sa voiture.

Ouvrir l’électrique aux particuliers

Avec cette offre, Peugeot cherche à convaincre une cible de clients plus large. La marque avance un pouvoir d’achat « au cœur des préoccupations quotidiennes des Français » mais le problème réside surtout dans les tarifs élevés des véhicules électriques. Le succès de la Dacia Spring témoigne de l’existence d’un marché pour des modèles électriques plus accessibles. L’arrivée de marques chinoises dont certains produits électriques sont plus abordables pousse également les constructeurs historiques à réagir. Avec cette formule, Peugeot parvient à proposer un loyer compétitif pour une utilisation relativement limitée du véhicule. Le « Loyer sur mesure Peugeot » s’adresse donc à des clients qui roulent peu ou qui ont besoin d’une deuxième voiture. Les modèles éligibles sont la e-208, le SUV e-2008 et dans un second temps la e-308.