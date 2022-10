Peugeot présente son plan d'électrification pour 2023

Comme pour toutes les marques de Stellantis, l'avenir de Peugeot est au 100 % électrique. « Comme nous évoluerons sur les [nouvelles] plateformes STLA Small, Medium et Large, tous nos modèles seront électriques en Europe d’ici à 2030 », a d'ailleurs promis Linda Jackson, la patronne du constructeur français. En attendant le renouvellement du catalogue, les modèles actuels restent fidèles à la stratégie multi-énergie de l'ex-Groupe PSA. Disponibles en essence et encore en diesel pour certains, ils s'électrifient peu à peu en misant sur différentes technologies : l'hybride rechargeable ou l'électrique à batterie essentiellement.

Actuellement « la gamme des véhicules particuliers est électrifiée à 80 % et la gamme des véhicules utilitaires est électrifiée à 100 % », rappelle-t-on chez Peugeot, qui annonce une nette accélération de sa transition énergétique pour 2023. « Des vélos électriques jusqu’aux camionnettes en passant par les e-scooters et les véhicules particuliers, Peugeot répondra à tous les besoins de mobilité électrifiée », promet le Lion. Pour y parvenir, de nouvelles technologies et de nouvelles motorisations vont être lancées, sur de nouveaux modèles ou des véhicules existants.

Micro-hybridation 48 volts pour les SUV à succès 3008 et 5008

Véritable nouveauté dans la palette de motorisations de Peugeot - et plus globalement des marques européennes de Stellantis (Citroën, Opel, ...) - la micro-hybridation 48 volts va faire son apparition sur les SUV à succès que sont les 3008 et 5008. Pour mémoire, si le Peugeot 3008 est déjà proposé en hybride rechargeable, le grand 5008 restait fidèle au tout-thermique en raison sa troisième rangée de sièges empêchant l'installation d'une batterie.