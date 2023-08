Peugeot renouvelle son engagement auprès du Stade Toulousain

Le Stade Toulousain va conserver la tête de lion sur ses tenues sportives. De fait, Peugeot vient de prolonger pour quatre saisons son partenariat avec l’équipe de rugby du Top 14. Déjà partenaires depuis 1996, les deux entités le seront encore jusqu’au 30 juin 2027 (saison 2026-2027). Pour symboliser ce prolongement, la marque a imaginé un nouveau maillot qui rend hommage au triplé de Peugeot Sport aux 24 Heures du Mans en 1993. « Ce maillot arbore fièrement les couleurs emblématiques de Peugeot Sport : le blanc et le vert « Kryptonite », présents sur l’hypercar Peugeot 9x8 engagée aux 24h du Mans » explique Christophe Prévost, directeur Peugeot France.

Cette nouvelle tenue sera portée par les joueurs à l’occasion de chaque rencontre extérieure du Top 14. « Cette tenue a été imaginée et créée en étroite collaboration avec la marque au lion, pour saluer son retour à la compétition au sein du World Endurance Championship, complète Didier Lacroix, président du Stade Toulousain Rugby. Ce projet est avant tout le symbole d’une relation engagée et passionnée, prenant l’excellence sportive comme credo ».

Présent sur et en dehors des terrains

De plus, au-delà de son engagement sportif, Peugeot affirme également son engagement en faveur de l’environnement. En effet, le constructeur fournira cette année une flotte de véhicules électrifiés à l’ensemble des joueurs de l’équipe professionnelle du Stade Toulousain Rugby, ainsi qu’aux dirigeants et encadrants sportifs. Cela comprend trente-et-un Peugeot 3008 Hybrid 225, huit Peugeot 308, huit Peugeot 2008 et trois Peugeot 5008. Enfin, l'équipe féminine, engagée en Elite 1, a reçu deux Peugeot Expert Combi.

Outre le rugby, Peugeot compte également un sponsoring sportif historique dans le tennis et plus particulièrement avec le tournoi Roland-Garros. L'idylle a duré 38 ans (1984-2022).