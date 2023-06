Peugeot révèle le style de ses nouveaux postes de conduite

Peugeot vient de révéler le style du poste de conduite qui va équiper ses futurs véhicules dont le nouveau 3008. Son style se veut moderne, élégant et très digital.

Alors que la nouvelle Peugeot 3008 ne sera dévoilée qu’en septembre, la marque au Lion vient de lever le voile sur ce que pourrait bien être sa planche de bord. Ce que l’on remarque avant tout, c’est que cette nouvelle génération d’i-Cockpit intègre une écran panoramique incurvé de 21 pouces haute définition qui semble flotter.

Fixé par un pied arrière invisible, ce dernier s’étend de l’extrémité gauche de la planche de bord jusqu’à l’aplomb de la console centrale. L’effet « flottant » est accentué par un éclairage d’ambiance situé sous l’écran.

L’écran reste accessible au passager dans sa partie droite. Sur la partie gauche de cette dalle numérique s’affiche les informations liées à la conduite. La partie droite, tactile, permet de gérer la climatisation, la navigation et l’équipement multimédia. La partie centrale de la planche de bord accueille les i-Toggles, des touches tactiles personnalisables qui permettent de programmer un accès rapide à 10 fonctions préférées.

La console centrale est aérée et épurée afin d’augmenter l’espace pour le rangement et la recharge sans fil du smartphone. Cela a été rendu possible par le déplacement de la commande de la boite de vitesse automatique, désormais située à droite du volant.

Un nouveau volant compact avec des commandes tactiles

Le volant a été retravaillé avec un coussin central redessiné est plus petit et « isolé » des branches pour donner un effet de lévitation qui rappelle celui de l’écran panoramique de la planche de bord Les commandes situées sur le volant sont désormais « tactiles cliquantes ». Elles détectent automatiquement les doigts du conducteur mais ne se déclenchent que si celui-ci appuie. Deux nouveaux types de commodos font aussi leur apparition.

Le caractère technologique est renforcé par l’éclairage d’ambiance, qui s’étend sur toute la largeur de la planche de bord et des panneaux de portes. Cet éclairage, personnalisable selon huit couleurs, vient se refléter sur un décor en aluminium qui se marie harmonieusement avec le tissu.