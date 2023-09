Peugeot révèle au monde sa E-3008

Peugeot a donné rendez-vous ce jour à la presse nationale et internationale à Sochaux, bassin de son activité industrielle, afin de présenter sa nouvelle E-3008. Cette dernière sera produite dans l’usine et sera commercialisée dès février 2024.

Les équipes de Peugeot peuvent enfin souffler. Il faut dire que la révélation officielle de la E-3008 aura été parsemée d’embuches. Attendue le 12 septembre 2023 dans l’usine historique de Sochaux (25) – où elle est fabriquée – c’est finalement 4 jours plus tôt que les premières photos ont fuité sur la Toile et les réseaux sociaux. La hantise de tout constructeur avant chaque révélation. « La marque Peugeot ne résiste pas au plaisir de partager un aperçu de la créativité de son design avec quelques images, en avant-première » s’était alors empressée de publier la marque au lion dans un communiqué le 8 septembre dernier.

Le moment fatidique

À 12h15 pile, ce jour, la troisième génération de la 3008 était donc bel et bien présente sous les flashs de 250 journalistes venus du monde entier. Il faut dire que les attentes sont grandes pour ce modèle, dont la deuxième génération (lancée en 2016) a connu un important succès commercial : depuis 7 ans, plus de 1,3 millions de clients ont succombé dans 130 pays. Pour la mouture 2024, les objectifs de ventes sont tout aussi ambitieux. D’autant qu’elle bénéficie d’un élément majeur : la plateforme STLA Medium, dédiée aux véhicules du groupe Stellantis positionnés sur les segments C et D. Si elle est le premier modèle du groupe automobile à l’arborer, il s’agit finalement que d’une coïncidence de calendrier avoue les équipes de Peugeot.

Le choix sans faire compliqué

Le SUV de 4,54 m de long (1m89 de large et 1m64 de haut) sera commercialisé dès février 2024 en trois versions (hybride, hybride rechargeable et 100 % électrique), trois niveaux de puissance (210, 230 et 320 chevaux), deux finitions (Allure et GT) et deux niveaux batteries (73 kWh et 98 kWh). « Nous avons souhaité quelque chose de simple pour les clients », reconnaît Jérôme Micheron, directeur produit Peugeot. Côté autonomie, le véhicule proposera dans un premier temps 525 kilomètres, puis 700 kilomètres. « L’autonomie reste un critère d’achat pour de nombreux clients. On sait que certains d’entre eux vont basculer vers l’électrique grâce aux 700 kilomètres » poursuit-il.

Avec 12 modèles 100 % électriques à l’horizon 2025, donc 5 nouveaux lancés l’année prochaine, la marque au lion se targue de proposer la plus large gamme électrique parmi toutes les constructeurs généralistes européens.

Des lignes redessinées

Peugeot a voulu adapter la E-3008 à la circulation urbaine, c’est pourquoi il l’a doté d’un rayon de braquage honorable de 10,6 mètres. Outre l’évolution technique, le modèle évolue également d’un point de vue esthétique. Le SUV présente une ligne fastback, favorisant l’aérodynamisme du véhicule (coefficient de 0,28 cx). Un critère technique renforcé par le becquet flottant installé sur la vitre arrière. Matthias Hossann, le directeur du design depuis le départ de Gilles Vidal, a rempli le cahier des charges et souhaité quelque chose de différent : « Il y a des marques qui arrivent chaque semaine sur le marché, mais elles sont lisses et sans caractère. C’était primordial pour nous de garder le caractère et l’ADN de Peugeot ».

À l’avant comme à l’arrière, la signature lumineuse met en lumière les trois griffes emblématiques de la marque. Notons que les projecteurs sont à LED sur toutes les versions. En revanche, ne cherchez plus les pièces chromées : les designers ont fait le choix de les supprimer. À l’intérieur, le SUV hérite de la nouvelle évolution du Peugeot i-Cockpit qui relie une instrumentation et un écran tactile formant un bloc incurvé de 21 pouces au-dessus de la planche de bord. Peugeot a conservé le même volume de coffre que la précédente génération à savoir 520 litres. Enfin le nouveau E-3008 est proposé dans six teintes de carrosserie différentes. Sur la version GT, le toit bi-ton noir brillant est proposé de série. Pour la recharge en courant continu, via des supers-chargeurs, la prise Mode 4 permet une recharge de la batterie de la E-3008 autonomie standard de 20 à 80 %. En 30 minutes pour la version avec l’autonomie standard, et moins de 30 minutes pour la version grande autonomie

Calendrier de commercialisation

La production de la nouvelle E-3008 a déjà débuté au sein de l’usine de Sochaux. Elle est assemblée aux côtés de la 5008. Si actuellement, deux équipes par jour se relaient de 5 heures à 21 heures, l’objectif est à terme de composer également une équipe de nuit afin d’augmenter la capacité de production. Cela permettrait de passer de 12 à 800 unités par jour (pour la E-3008), soit une toutes les minutes.

La commercialisation sur les principaux marchés européens est fixée à partir de février 2024. « La France sera naturellement le premier marché de la E-3008 » confie Jérôme Micheron, qui anticipe au démarrage 50 % de ventes en 100 % électrique avec l’autonomie de 525 kilomètres. Enfin, une offre thermique unique de la 3008 sera ultérieurement disponible sur certains marchés à l’image de l’Amérique latine et dans le Nord-Est de l’Afrique. « La E-3008 sera présente hors Europe », conclut le responsable. Encore inconnus, les tarifs seront dévoilés dans les prochains mois.