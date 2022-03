Peugeot se développe au Pakistan

Par l’intermédiaire de son partenaire exclusif Lucky Motor Corporation, Peugeot va pouvoir s’implanter sur ce nouveau territoire où l’entreprise prévoit de produire et de commercialiser des véhicules pour ce marché. Grâce à cette collaboration la marque au lion pourra plus facilement y implanter des usines d’assemblage. La première sera construite à Karachi, au sud du Pakistan. En complément, huit concessions vente, après-vente et services verront le jour dans cinq des principales villes du pays (Islamabad, Lahore, Faisalabad, Sialkot et Gujranwala). La création de l’ensemble de ses structures participera au dynamisme du bassin économique local en favorisant la création de nombreux emplois.

« Ce sera la première fois qu’une voiture européenne sera assemblée au Pakistan et nous sommes ravis de travailler avec Lucky Motors pour soutenir l’emploi, la localisation et l’industrie automobile locale dans le pays, commente Linda Jackson, directrice générale de Peugeot. L’internationalisation est un objectif clé pour Peugeot, avec la croissance du segment B et C SUV au Pakistan, représentant une grande opportunité pour nous. Ceci est également renforcé par l’évolution de la législation du pays vers l’électrification qui est pleinement en ligne avec notre propre stratégie ». Avec une population de 220 millions d’habitants, le Pakistan représente un potentiel considérable pour la marque.

La production du 2008

Lucky Motor Corporation est une filiale du groupe Yunus Brothers, qui existe depuis plus de cinq décennies. Avec l’introduction de Peugeot, l’entreprise a la volonté de proposer des services de mobilité aux standards européens à ses clients pakistanais. « Lucky Motors est sur le point de changer le paysage automobile du Pakistan en introduisant Peugeot, la première marque européenne fabriquée localement dans le pays, intervient Asif Rizvi, directeur de l’exploitation Lucky Motors Company. Nous sommes très heureux de nous associer à Peugeot et sommes impatients d’être associés à Stellantis, une entreprise qui croit fermement aux solutions de mobilité futuristes. Le Pakistan, avec ses 220 millions d’habitants, offre une excellente occasion pour quelqu’un de venir perturber le marché automobile. Et nous ne doutons pas que le Stellantis, avec son portefeuille de 14 marques, sera celui qui le fera. Lucky Motors est fière de devenir la première entreprise au Pakistan à avoir une fabrication et des concessionnaires multimarques. »

Le premier véhicule produit localement sera le Peugeot 2008. Sa déclinaison 100 % électrique est pressentie pour la rejoindre ultérieurement sur la même ligne de production.