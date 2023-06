Peugeot tente une relance par le prix avec des offres de loyer agressives

Pour endiguer la chute des commandes depuis plusieurs mois, et malgré des problèmes de logistique récurrents depuis un an, Peugeot, marque de Stellantis, remet de l'huile dans le moteur avec des prix agressifs sur l’électrique. Il est absolument nécessaire de se relancer sur la seconde partie de l'année. Le choix de la location longue durée lui permet d’associer son réseau et de partager les risques de cette nouvelle bataille commerciale.