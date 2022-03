Philippe Arnaud prend en charge la direction de développement réseau de Ford France

Diplômé des célèbres écoles de commerce et management ESLSCA Paris et NEOMA Business School, Philippe Arnaud a réalisé la majeure partie de sa carrière professionnelle au sein des équipes Ford France. De fait, il a intégré l'entreprise en 1994 et a occupé divers postes de direction pour le compte de Ford Service (2001-2012), Ford Entreprise en France (2012-2014), ainsi que Ford Europe au siège européen. Après un passage de trois ans au sein de la branche utilitaire, il était en charge de la direction des ventes de véhicules particuliers pour le marché national depuis 2017.

En tant que directeur du développement réseau, ses principales missions seront de veiller au bon développement du réseau, organiser des formations commerciales sur tout le territoire, ainsi que des audits réseaux. Sur le marché national, le constructeur possède 601 points de vente dont 235 concessions et 366 agents.

Philippe Arnaud succède à Lionel Bouyssou, malheureusement décédé en janvier 2022. Celui-ci supervisait le pôle distribution depuis janvier 2018.