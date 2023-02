Philippe Berlinson nommé directeur Marché Automobile de Parachut

L’assureur Parachut annonce la nomination de Philippe Berlinson en tant que directeur Marché Automobile, une prise de fonction effective depuis septembre 2022.

« Diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Compiègne, Philippe Berlinson cumule plus de 25 années d’expérience professionnelle, dont une majorité dans le secteur automobile. Que ce soit en France, en Espagne ou en Pologne, ce passionné d’automobile a notamment exercé dans le secteur du SAV et de la presse professionnelle », précise un communiqué.

Développer l’assurance affinitaire dans l’automobile

Philippe Berlinson débute dans l’assurance automobile en 2008 chez Icare, avant de rejoindre l’assureur espagnol Mapfre de 2013 à 2019 à des fonctions commerciales et marketing, puis le spécialiste de la garantie et de l’assistance Opteven, en tant que responsable des partenariats et du marketing. Depuis 2016, Philippe Berlinson est aussi le vice-président de la commission Auto à la FG2A (Fédération des Garanties et Assurances Affinitaires).

Rappelons que la marque Parachut a été créée par la société de courtage en assurance Advise, qui a débuté sur le marché de la téléphonie mobile dès 2005. Elle cherche désormais à développer l’assurance affinitaire et sa grande flexibilité dans le périmètre automobile.