Stéphane Touret est nommé directeur général du groupe Dugardin

Après l’obtention d’un diplôme en droit des affaires, Stéphane Touret rejoint le groupe Volkswagen France au sein du département développement réseau. En 2008, il intègre le groupe Dugardin où il occupe différents postes, à l'image de directeur de site Ford, et d'auditeur interne. À partir de 2013, il prend en charge l’implantation de la marque nippone Infiniti et devient le premier concessionnaire de France. Il rejoint en janvier 2019 les équipes Ford en pilotant le développement de la plaque lilloise. En tant que membre du Codir, Stéphane Touret assure en parallèle la fonction de conseil auprès de sa direction. « Nous devons faire face à des enjeux importants à court et moyen terme, qui nécessitent d’adapter la structure de notre groupe pour répondre à la demande du marché, et améliorer notre efficience, explique-t-il. Je sais pouvoir m’appuyer sur des équipes que je connais, compétentes et motivées, pour surmonter avec succès les challenges qui nous attendent ».

À ce nouveau poste, le nouveau DG reportera à Philippe Dugardin, président du groupe éponyme. Celui-ci dirige 350 collaborateurs et douze concessions installées dans les Hauts-de-France. Ses établissements représentent douze marques automobiles. En 2021, l’opérateur a vendu 8 133 véhicules et réalisé un chiffre d’affaires de 157 millions d’euros. « Nous sommes dans une période de changement de notre environnement de travail, complète Philippe Dugardin. Changement de mode de propulsion vers l’électrique, changement de modèle juridique et de business model impulsé par certains constructeurs, changement d’habitude de consommation de nos clients. Dans ce contexte, nous nous devons d’évoluer, de nous adapter et de continuer à nous développer. Pour ce faire, j’ai la nécessité de me dégager du temps pour pouvoir mener à bien ces challenges. Stéphane travaille dans le groupe depuis de nombreuses années. Il en connaît tous les rouages et les particularités ainsi que l’état d’esprit que nous caractérise. Il est donc à même d’assumer cette responsabilité. Je suis certain de sa motivation sur le sujet. »