Philippe Krief succède à Laurent Rossi en tant que CEO d’Alpine

Laurent Rossi cède sa place de CEO de la marque Alpine à Philippe Krief dès le 20 juillet. Laurent Rossi « se consacrera désormais à des projets spéciaux liés à la transformation du groupe » selon la formule employée par le constructeur. « Je tiens à remercier Laurent pour son engagement sans faille au cours de ces deux années à la tête d'Alpine. Laurent a posé une stratégie claire et ambitieuse pour la marque. Il a mis Alpine dans les meilleures conditions pour atteindre ses objectifs à long terme » souligne Luca de Meo, CEO de Renault Group. Philippe Krief n’est pas un nouveau venu au sein de la marque française, puisqu’il occupait jusqu’à présent et occupera encore le poste de directeur de l’ingénierie et de la performance produit d’Alpine.

De Ferrari à Alpine

Philippe Krief a rejoint la marque française en février dernier, après une carrière passée chez Michelin, dans le groupe Fiat et notamment au sein des marques Alfa Romeo, Maserati et Ferrari. Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées, il a notamment exercé en tant que directeur du département Véhicule et directeur technique d’Alfa Romeo. Depuis juin 2016, il était revenu chez Ferrari pour prendre en charge l’ingénierie du prestigieux constructeur au cheval cabré. Il prend donc aujourd’hui les rênes d’Alpine pour mener à bien l’ambitieux plan de développement présenté récemment par Luca de Meo et Laurent Rossi. Un plan qui devrait voir arriver un nouveau modèle dès l’année prochaine sur la base de la future Renault 5.