Philips poursuit l'homologation du retrofit Led en France

Après la lampe H7-Led en mars dernier, la H4 est la seconde lampe Philips homologuée sur route publique en France. Avec ces deux types de lampe, Lumileds poursuit sa stratégie d'innovation dans l'éclairage automobile. « L'innovation et la sécurité sont au cœur des préoccupations de Lumileds. Sécurité des conducteurs, des passagers, des cyclistes, des piétons et de tous les usagers de la route. Nous avons à cœur d’élargir le nombre de marques et de modèles de voitures disponibles en France au Led retrofit pour que tous les automobilistes disposent de cette nouvelle technologie », indique Jacques Le Berre, directeur lampes et Leds chez Lumileds.

Cette homologation permet l'utilisation de ces lampes Led retrofit sur certains modèles, tels que Dacia Dokker I, Nissan Juke I, Renault Kangoo II, Trafic II et Twingo II, Smart Fortwo II et Forfour II, Suzuki Swift IV et Volkswagen Up!. Depuis l'homologation de la H7, plus d'une quarantaine de modèles sont compatibles (soit environ 32 % du parc français) et d'autres seront certifiés à terme. La H4-Led se veut performante, fiable, capable de produire le feu de route et de croisement à la place d'une seule lampe halogène.

Une installation simplifiée

Divers tests ont confirmé les capacités innovantes venant renforcer le niveau de sécurité par une plus grande visibilité pour le conducteur. La H4 est dotée d'un faisceau homogène qui produit un éclairage jusqu'à 230 % plus lumineux par rapport aux lampes halogènes, sans éblouir les autres usagers. Elle doit sa luminance élevée (5 800K) aux puces Led Lumileds Luxeon Altinon utilisées par les équipementiers de première monte. De plus, la H4-Led Ultinon Pro6001 affiche une durée d'utilisation jusqu'à 3 000 heures, notamment grâce à la technologie AirBoost et au ventilateur intégré qui refroidissent et protègent les composants électroniques de la lampe.

En outre, Lumileds a mis au point une installation « plug and play » de la lampe H4. Comme pour la H7, la conception monobloc de la gamme intègre dans un format compact de la totalité des composants électroniques, ce qui facilite le remplacement des lampes.