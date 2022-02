Pièces Auto fête son premier anniversaire

Un an après son lancement, le dernier né des groupements d’Alliance Automotive Group satisfait les distributeurs adhérents qui ont permis à cette jeune enseigne d’atteindre les 151 points de vente dont le chiffre d’affaires a progressé deux fois plus vite que le reste du marché.

En 2022, AAG ambitionne de dépasser les 200 points de vente en continuant à convaincre les pros de la pièce auto indépendants qui recherchent le soutien d’une enseigne ambitieuse. « Pièces Auto est un concept qui répond aux mutations du marché. Depuis quelques années la proximité est devenue un axe ultra stratégique du retail en France et la pièce auto ne fait pas exception », rappelle Vincent Congnet, directeur des réseaux VL d’AAG qui souligne « Au-delà du nombre de points de vente, nous sommes heureux d’avoir pu convertir de nombreux adhérents historiques de nos groupements qui croient en ce projet innovant et à la puissance de cette marque. »

Pour soutenir la croissance et la notoriété de l’en­seigne, AAG a lancé une campagne TV, première du genre pour un groupement du secteur. Au total, Pièces Auto sera présent en télévision en janvier, avec Directauto (C8) et Automoto (TF1), avec plus de 110 passages sur le mois de janvier soit plus d’ 1 000 000 de télespectateurs ciblés à chaque passage. Ce spot est également visible en replay ainsi que sur les réseaux sociaux.