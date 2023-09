Pièces d’occasion : l'assureur AXA accélère avec sa solution PRE by Alpha Scale

La société de gestion de sinistres Préfikar, filiale de l'assureur AXA, souhaite faciliter l'adoption de la pièce de réemploi dans le domaine de la réparation. Elle vient de mettre en ligne sa solution d'achat PRE by Alpha Scale avec la promesse d'une offre élargie, facile d'accès, homogène en termes de qualité et de délais, tout en respectant les marges des professionnels.

Les assureurs comptent bien accélérer l'utilisation des pièces de réemploi. Après la Maif, c'est désormais à l'assureur AXA de proposer une plateforme offrant une gamme de pièces d'occasion, avec pour objectif de doubler la pénétration de ce type de pièces d'ici 2025. Cette mission a été confiée à sa filiale de gestion de sinistres, Préfikar, qui propose la marketplace Alpha Scale dédiée à l'achat de pièces détachées.

Jusqu'à présent, Alpha Scale proposait des pièces de réemploi en étant uniquement connecté à la solution Opisto Pro, avec une efficacité qui ne répondait pas toujours aux attentes de Préfikar, ainsi que trop d'incertitudes en ce qui concerne les délais de livraison, les frais de port, la qualité et les marges pour les réparateurs. Autant de freins au développement de l'utilisation des pièces d'occasion.

Préfikar a donc lancé un chantier de standardisation de l'offre afin de se rapprocher le plus possible des conditions d'achats des pièces neuves. L'offre en pièces de réemploi a également été complétée pour mieux répondre aux besoins des carrossiers.

La solution Alpha Scale est désormais directement connectée aux systèmes d'information des épavistes partenaires, offrant ainsi une vision en temps réel de leurs stocks. Grâce à la visualisation des photos des pièces directement sur la page de commande, le réparateur gagne du temps.

L'arrivée de GPA, Back2Car et SurplusAuto

Depuis juillet, la plateforme a intégré le partenaire GPA, avec l'ambition d'ajouter d'ici la fin de 2023 de nouveaux fournisseurs tels que Back2Car (Alliance Automotive Group) et SurplusAuto, ainsi que d'autres recycleurs répondant à des critères exigeants. En effet, suite à des appels d'offres, Alpha Scale a mis en place un cahier des charges pour les fournisseurs et une charte qualité visant à garantir à ses clients réparateurs l'accès à des pièces d'une qualité supérieure uniquement. "La qualité est un enjeu majeur pour l'adoption par les réparateurs, mais elle constitue également une garantie de sécurité pour les partenaires assureurs d'Alpha Scale," commente Préfikar.

En plus d'une garantie pièces de 2 ans, la plateforme s'engage à livrer en 24 heures avec retour gratuit, une exonération des frais de port, et un suivi assuré par une équipe commerciale.

Une tarification dynamique

Par ailleurs, Alpha Scale propose une tarification dynamique par pièce, destinée à garantir aux réparateurs un niveau de marge comparable à celui des pièces d'origine. "Notre objectif avec l'offre PRE by Alpha Scale est de garantir une qualité premium, une disponibilité de pièces, des tarifs publics compétitifs et des remises, ainsi qu'un niveau de service, afin de favoriser une adoption plus large de la pièce de réemploi par les réparateurs automobiles," conclut Préfikar, qui compte actuellement 800 réparateurs inscrits sur Alpha Scale. À noter que la plateforme est mise à disposition de tous les assureurs.