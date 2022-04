Pièces d’occasions : B.Parts lance sa nouvelle boutique en ligne

Propriété de Stellantis depuis 2020, la place de marché d’origine espagnole dédiée à la pièce d’occasion, B.Parts connait une croissance notable depuis sa création en 2015. Le site annonce des ventes en croissance de 97% en 2021, dans la lignée des années passées.

Le site est actif dans plus de 137 pays. Il est partenaire de plus de 90 centres de recyclage automobile basés dans sept pays (Portugal, Espagne, France, Italie, Allemagne, Lituanie et Pays-Bas), ce qui lui permet de proposer une gamme de pièces avec plus de 4,5 millions de pièces en stock disponibles à l'achat.

La marketplace annonce le lancement de sa nouvelle plateforme en ligne en Français, après avoir été lancé au Portugal et en Espagne l'année dernière. Le lancement de la nouvelle boutique en ligne s'étendra à d'autres pays dans les mois à venir. Cette nouvelle mouture du site intègre de nouvelles technologies et a été pensée pour un usage simplifié sur smartphone. Elle doit permettre d'améliorer son référencement sur les moteurs de recherche.

Le site affiche le stock disponible, les photos de chaque pièce et les dates de livraison. Les prix incluent la TVA et le coût de transport. L'achat d'une pièce d'occasion est assorti d'une garantie (de 3 à 12 mois) et d'une politique de retour valable 14 jours.

B.Parts déclare avoir 50 000 clients pour 1,5 million de visiteurs uniques par mois sur sa plateforme qui traite plus de 450 commandes par jours.