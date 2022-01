Pièces de réemploi : Appropo.fr séduit les distributeurs

Les plateformes digitales de mise en relation entre réparateurs et démolisseurs, dans le cadre de l’accès à la pièce d’occasion, sont appelées à se multiplier. À l’origine de leur création, on retrouve souvent un groupe de recyclage automobile. C’est le cas d'appropo.fr créée par Jean-François Coleno, président du groupe Ecova basé en Bretagne. Ces derniers mois, elle a connu une croissance significative.

L’ergonomie du site permet de rechercher et sélectionner de manière simple et fiable la ou les pièces recherchées par un garagiste. Une fois les demandes opérées, elles sont envoyées de manière anonyme à l’ensemble des centres de recyclage partenaires de la plateforme. À ces derniers de répondre aux demandes en fonction de ce qu’ils sont en capacité de fournir, que les pièces soient démontées ou pas. Le délai moyen de réponse est de 15 minutes. Les propositions sont affichées avec des photos, des prix, des conditions, des garanties, des délais, etc. Elles apparaissent de manière chronologique. Dans une évolution à venir, les offres apparaîtront dans un ordre dicté par certains critères comme la notation du vendeur, le prix, l’état de la pièce, la localisation, etc.

Le réparateur valide ensuite une des offres et s’en suit la mise en relation entre les deux parties avec la divulgation de la raison sociale des entreprises concernées. À la réception de la pièce, l’acheteur peut noter sa satisfaction (la qualité de la pièce, l’emballage et le respect du délai de livraison). L’ensemble de la transaction se passe en direct entre le recycleur et le réparateur. « Nous ne faisons que la mise en relation sur laquelle nous nous rémunérons de manière raisonnable », précise Jean-François Coleno qui souhaite rester discret sur le pourcentage de commission qu’il touche. Précisons que l’accès à la plateforme est gratuit pour les recycleurs comme pour les acheteurs professionnels au nombre proche des 5000.

89 recycleurs partenaires

À ce jour, les propositions sur appropo.fr sont apportées par 89 centres implantés partout en France. L’objectif de 120 devrait être bientôt atteint. Des démolisseurs soumis à un cahier des charges toujours plus strict sans pour autant se tourner uniquement vers des centres hyper organisés, encore peu nombreux sur le territoire. « Nous faisons un audit de chacun des démolisseurs en considérant entre autres leur capacité de production et de livraisons », souligne le fondateur.

Après quatre ans d’existence, le site atteint un taux de réponse global de 200 %, c’est-à-dire, deux propositions par demande en moyenne. Certaines demandent restent sans proposition. À l’inverse d’autres reçoivent de multiples propositions. Le site avance un taux de transformation de 45 %.

Si la marque appropo.fr est peu connue, c’est parce que le fondateur développe sa solution en marque blanche, pour le compte de groupes de concessionnaires et de distributeurs de pièces détachées. Sept d’entre eux auraient déjà signé un partenariat avec une montée en charge attendue. « Le challenge de cette année sera d’absorber l’ensemble des demandes apportées par nos partenaires, dont certains sont importants », explique Renand Baur, en charge du développement. Dans le courant de l’année, une troisième version plus performante de la plateforme sera mise en ligne. « Elle comportera les demandes d’amélioration qui nous sont remontées par nos partenaires, les experts et les assureurs », explique Jean-François Coleno.