Pièces de réemploi : Axial poursuit son partenariat avec Back2Car

Axial poursuit son partenariat avec Back2Car pour la fourniture en pièces issues de l'économie circulaire. Initié en 2021, cet accord contribue à l’engagement RSE du réseau avec le tri, le recyclage et la revalorisation des pièces de carrosserie. Axial s’est fixé comme objectif d’utiliser un minimum de 10 % de PIEC. Un taux qui devrait être atteint cette année, « certains carrossiers atteignant même un ambitieux 25 % », indique la tête de réseau.

La démarche écologique des carrosseries de l’enseigne concerne aussi la mise en place de cuves (pour stocker les hydrocarbures, les huiles usagées et les recyclables), l’utilisation de peintures hydrodiluables de dernière génération, sans oublier la mise à disposition des clients de véhicules relais électriques. On peut rajouter à cette liste, la tendance au zéro papier, l’installation d’ampoules à Led et la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit des établissements.

Le choix de Back2Car a été motivé par la professionnalisation de la production de ses six centres de recyclage, la qualité et la richesse de l’offre garantie jusqu’à 2 ans. Back2Car a signé dernièrement un partenariat avec un autre réseau de carrosserie et non des moindres : Five Star.