Pièces de réemploi : FRPA monte en puissance

FRPA, site de mise en relation entre recycleurs et garagistes en recherche de pièces d’occasion, a géré plus de 142 000 demandes au cours du premier semestre pour un montant de 7,4 millions d’euros.

Huit ans après sa création, la plateforme web FRPA de mise en relation gagne en fréquentation. Sur ce premier semestre, le site a gagné 32 recycleurs automobiles et 2 664 réparateurs qui ont réalisé 142 107 recherches de pièces d’occasion pour 291 866 propositions envoyées. 80 % des demandes ont été satisfaites pour un chiffre d’affaires de 7,4 millions d’euros (panier moyen de 197 euros).

60 % des demandes concernent des pièces de carrosserie et 23 % des pièces mécaniques. Les demandes touchent comme modèles 207, Clio III, Berlingo, 208, Clio IV, 206, 308, Polo, Golf et C3.

À ce jour, FRPA compte 150 vendeurs déconstructeurs qui souhaitent élargir leur champ d’action et 16 000 clients réparateurs qui opèrent chaque jour 1 000 demandes de pièces d’occasion. Pour chaque requête, le professionnel reçoit et compare les offres des démolisseurs du réseau. C'est le réparateur qui choisit la pièce qui lui convient selon ses critères de prix, de délai de livraison, d’état de la pièce, etc. De manière inversée, les garagistes peuvent aussi vendre sur la plateforme leurs véhicules hors d’usage aux recycleurs qui font une offre de prix. Le réparateur contacte directement le déconstructeur pour convenir d'un mode de règlement.