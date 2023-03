Pièces de réemploi : GPA pousse à 2 ans la garantie de sa production

Alors que la garantie des pièces d’occasion est un sujet chez les réparateurs, GPA vient d’annoncer porter à 2 ans cette dernière, moteur et boîtes de vitesse compris.

Souvent cité en exemple par ses pairs, le recycleur GPA a énormément investit pour industrialiser sa production de pièces d’occasion, faisant de lui une entreprise atypique sur le secteur. Cette approche industrielle, cultivée depuis 3 générations, permet au fournisseur de pouvoir aujourd’hui garantir 2 ans l’ensemble de sa production, moteurs et boites de vitesses compris, ce qui est encore rare, même chez les leaders de ce marché des pièces recyclées.

Avec cette garantie étendue, GPA se positionne comme un véritable équipementier de la pièce. « Cet engagement commercial traduit la confiance dans la capacité des équipes à livrer un produit de qualité, de 30 à 90% moins cher que le neuf » explique GPA. Au-delà de la sélectivité et de la rigueur dans le choix des pièces proposées, le processus d’emballage a été aussi repensé. Chaque pièce est conditionnée dès son démontage, avant d’être stockée, en prévision de son expédition ou de son retrait au drive. Tous les emballages sont fabriqués sur mesure, y compris les mousses dédiées aux éléments de carrosserie. En 2022, en moyenne, 700 colis ont été expédiés chaque jour.

Si le recycleur compte parmi ses clients de nombreuses carrosseries, on retient sa collaboration avec l’enseigne Albax depuis 3 ans. Une belle référence. Grâce à cette collaboration, le réseau de carrosseries atteint 20 % de taux de réparation avec au moins une pièce de réemploi.

Créée en 1962 à Livron-sur-Drôme, GPA emploie 200 salariés et traite 24 000 véhicules par an. Le site produit plus de 1000 pièces de réemploi chaque jour avec un stock de 115 000 pièces auto. Son chiffre d’affaires est proche des 60 millions d’euros.