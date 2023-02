Pièces de réemploi : LKQ Europe s’offre Rhenoy

LKQ Europe poursuit ses investissements dans la pièce de réemploi en annonçant le rachat du groupe néerlandais Rhenoy BV. Fondée en 1991, l'entreprise de déconstruction est l'un des principaux fournisseurs de moteurs remanufacturés et de pièces automobiles recyclées. La société exploite une installation de démantèlement de récupération aux Pays-Bas et des usines de remise à neuf aux Pays-Bas et en Pologne.

Le siège social du groupe est implanté à Waardenburg. Rhenoy dispose de 38 000 m2 d'espace de stockage (250 000 pièces) et d'activité sur ce site. Le groupe compte quatre autres divisions (négoce de voitures endommagées, ventes de pièces d’occasion, reconditionnement de pièces techniques et un centre technique destiné aux flottes).

« Cette acquisition renforce notre engagement continu à offrir une mobilité abordable et durable sur nos marchés européens. Les racines de notre entreprise résident dans le démantèlement de véhicules de récupération pour recycler les pièces d'origine. Dans le cadre de notre plan stratégique européen, nous entendons capitaliser sur ces connaissances couplées à des capacités de remanufacturing. Nous admirons depuis longtemps les compétences de Rhenoy et je suis ravi qu'ils rejoignent la famille LKQ », a déclaré Varun Laroyia, directeur général de LKQ Europe.

LKQ Europe était déjà actif dans le domaine des pièces de réemploi à travers de la société suédoise Atracco.