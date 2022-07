Pièces de réemploi : Reparcar étend son offre à l'échelle européenne

Après son lancement en Espagne, Reparcar s'attaque à l'Italie et au Benelux, tout en élargissant son catalogue de pièces de réemploi. Ce déploiement en Europe permet à l’entreprise française de multiplier les partenariats avec les casses automobiles afin de concentrer les pièces détachées disponibles à l'échelle européenne. Reparcar entend également participer à la digitalisation des déconstructeurs européens ainsi que les casses automobiles françaises. L’objectif de Reparcar est ainsi de faciliter l’accès aux pièces d’occasion automobile et de développer l’économie circulaire. « La pièce issue de l'économie circulaire est un marché de pénurie. Il est donc nécessaire de concentrer l'offre à l'échelle européenne pour simplifier l'accès à la pièce de réemploi au plus grand nombre », souligne Stéphane Brault Scaillet, cofondateur et CEO de Reparcar. Pour preuve, Reparcar enregistre une croissance de 19 % par mois en moyenne depuis juillet 2020, et a multiplié par 5 son chiffre d'affaires par rapport à 2020.