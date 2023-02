Pièces de réemploi : une année record pour FRPA

FRPA, site de mise en relation entre recycleurs et garagistes en recherche de pièces d’occasion a généré pour 45 millions d’euros de ventes en 2022, avec une croissance de 23 %.

La plateforme de recherche de pièce de réemploi FRPA a réalisé l’an passé, selon ses informations, un chiffre d’affaires de 45 millions d’euros au niveau des transactions. C’est un record pour le site avec une croissance des ventes de 23 %.

Pour Mathieu Haudiquer, gérant de FRPA, ce niveau de ventes s’explique par l’engouement grandissant des professionnels pour les pièces d’occasions. « Ceux qui étaient réticents au départ, découvrent que l'activité de déconstruction n'est plus ce qu'elle était. Le sérieux et la rigueur des déconstructeurs agréés sont désormais reconnus par le plus grand nombre » estime-t-il.

FRPA explique que les recycleurs qui collaborent avec la plateforme de mise en relation réalisent entre 50 000 et 100 000 euros de CA chaque mois avec une cotisation qui n’excède par les 5 % des ventes. Ce qui reste, selon le dirigeant, en dessous des autres plateformes qui pratiquent des commissions deux fois plus élevées.

+24 % des demandes

Le site a reçu l’an dernier 223 000 demandes de pièces (+ 24 %) avec un taux de commandes honorées compris entre 70 % et 80 %. Le top 5 des demandes sont les pare-chocs, les moteurs, les optiques avant, les boites de vitesses et les ailes avant. 59 % des demandes concernent des pièces de carrosserie, 24 % des composants mécaniques. 17 % concernent d’autres familles de pièces.

FRPA anime à ce stade une communauté de 110 recycleurs vendeurs et 15 500 réparateurs clients. Le site projette pour cette année d’améliorer sa plateforme pour que les recycleurs, qui reçoivent en moyenne un millier de demandes par jour, puissent répondent plus rapidement et facilement aux sollicitations.

« En moyenne, les recycleurs répondent à une demande en un minute. Un temps que nous aimerions réduire. Pour cela, nous allons travailler entre autres sur la qualité des demandes en ajoutant un champs de référence de la pièce recherchée » explique Juliette François, en charge du développement web marketing. Les évolutions du site sont programmées pour une mise en ligne en juin.