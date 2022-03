Pierre-Édouard Appeyroux quitte Mercedes-Benz France pour PayByPhone

Le mercato automobile se poursuit avec l'arrivée de Pierre-Édouard Appeyroux chez PayByPhone. Connu pour avoir exercé les activités de directeur des ventes flottes chez Mercedes-Benz France au cours des cinq dernières années, celui qui a débuté sa carrière en 2005 au sein de la filiale française du constructeur allemand rejoint en ce printemps 2022... l'une des nombreuses filiales de Volkswagen Group.

Créée en France et spécialisée dans les services de paiement par téléphone mobile pour la mobilité urbaine et le stationnement, l'entreprise PayByPhone est en effet détenue depuis 2016 par Volkswagen Financial Services AG. Désormais directeur France de la division Business de PayByPhone, Pierre-Édouard Appeyroux est chargé de poursuivre le développement des solutions de paiement dématérialisées auprès des professionnels et plus largement la croissance de PayByPhone Business. Un service dédié aux professionnels lancé en 2017.