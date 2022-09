Pierre Guénant n’est plus

Auto Infos apprend avec une profonde tristesse le décès de Pierre Guénant. Un grand dirigeant qui, avec sa famille, notamment ses frères, aura marqué l’histoire de la distribution automobile en France. En effet, PGA Motors a construit un empire, montrant la voie de la concentration, plus de 250 concessions, avant sa cession au groupe Emil Frey. Pierre Guénant avait fondé PGA Motors en 1978 et aimait à rappeler son ancrage à Poitiers, les conventions annuelles se déroulant au Futuroscope.

Ce chef d’entreprise se montrait volontiers discret, voire secret, et ses apparitions et ses prises de paroles publiques étaient rares. Mais après un appel de son assistante, vous pouviez échanger librement avec lui, toujours avec une grande affabilité. Je me souviens avoir eu l’honneur de l’interviewer en 2003 et lui avoir posé cette question en préambule : « Vous n'avez jamais accepté la moindre interview. Pourquoi avoir accepté celle-ci ?». Sa réponse en forme de flèche pleine d’humour m’avait marqué : « J'ai cédé à votre harcèlement moral qui dure depuis des années ».

Le groupe avait souvent un coup d’avance, sur sa vision de la concentration, y compris européenne, « Big is beautiful », sur les process métiers, et sur la formation, comme en atteste la création de Sellscar en 2018, par exemple.

Au début de l’année 2022, le groupe de distribution Guénant a vendu au groupe Dubreuil ses concessions Citroën de Vendée, ainsi que ses sites DS Automobiles et Maserati (Trident-Maserati). Il gardait néanmoins des agences Citroën et des affaires BMW.

Pierre Guénant était un homme cultivé, qui parrainait notamment le prix Apollinaire Découverte, et qui savait se diversifier, comme en témoigne l’exploitation vinicole de la villa Beaulieu, aujourd’hui supervisée par sa fille Bérengère Guénant.

Nous adressons toutes nos sincères condoléances à la famille de Pierre Guénant, ainsi qu’à tous ses proches.