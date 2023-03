Pierre Hamard prend la direction commerciale et marketing de BestDrive France

Doté d’une solide expérience de plus de 20 années dans des postes de stratégie commerciale, Pierre Hamard rejoint les équipes de BestDrive, spécialiste des services d’entretien et de pneumatiques, au poste de directeur commercial et marketing.

Après un début de carrière chez Danone ou il a évolué pendant 7 ans sur différentes thématiques de gestion de projet et grands comptes ; gérant la partie commerciale, les partenariats distributeurs ou encore les stratégies d’implantation, Pierre Hamard s’est tourné vers l’entretien automobile en rejoignant Carglass France. Il y a exercé les postes de directeur grands comptes pour la stratégie commerciale puis directeur des forces de vente. Il poursuit ensuite sa carrière vers la location de matériel BTP en prenant le poste de directeur commercial chez Loxam, société française référente sur ce marché avant de rentrer chez BestDrive.

« Je suis particulièrement heureux et fier de rejoindre l’aventure BestDrive. C’est un jeune réseau qui rayonne par l’énergie positive de ses collaborateurs, j’ai pu l’apprécier moi-même au cours des mois qui ont suivi ma nomination en rencontrant les équipes au siège et dans le réseau. Nous nous engageons sur de beaux projets d’avenir et des produits et services complets et très compétitifs. » confie Pierre Hamard.