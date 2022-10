Pierre Houlès est le nouveau directeur de la technologie de Mobilize

Diplômé de l’EPITA en développement logiciel et de la Sorbonne Business School, Pierre Houlès a piloté de nombreux projets de transformation pour Capgemini entre 2004 et 2012. À cette date, il rejoint le groupe Canal+ au poste de CIO. En 2016, il intègre le groupe Renault, en tant que directeur adjoint des systèmes d’information (DSI) et VP sales and marketing information systems. En 2019, il prend la direction générale de Renault Digital, ainsi que la fonction de CIO de Dacia de 2020 à 2022.

En tant que directeur de la technologie de Mobilize depuis le 1er octobre dernier, Pierre Houlès a pour mission de conduire la stratégie technologique de la marque et mettre en place les solutions les plus adaptées pour accélérer le développement de Mobilize dans les services de mobilité. Outre cette promotion, Pierre Houlès conserve ses fonctions de directeur adjoint des systèmes d’information de Renault Group et de directeur général de Renault Digital. Il reporte à Clotilde Delbos, directrice générale de la marque Mobilize.