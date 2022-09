Pilotegestion rachète JDKLog et étend ses domaines d’expertise à la LLD

Déployé depuis 11 ans, le logiciel phare de la société, Pilote 6.0, a connu un fort développement au cours de ces dernières années. Il est aujourd'hui déployé auprès de 200 clients directs et indirects qui représentent plus de 22 000 véhicules gérés et plus de 500 utilisateurs quotidiens. Forte de cette croissance, la société éditrice Pilotegestion souhaite aujourd'hui poursuivre le développement son activité en s'intéressant de plus près aux évolutions du marché de la location longue durée.

Dans cette optique, l’entreprise annonce le rachat des solutions logicielles JDKLog, détenues depuis 2015 par L’Argus. Spécialisée depuis plus de 30 ans dans le développement de logiciels à destination des professionnels de la LLD, cette société est à l'origine de plusieurs outils d’aide au pilotage de ce secteur d’activité. Ses logiciels traitent respectivement de la tarification (Trilog, outil référent sur le marché des professionnels), de la gestion de flotte (Geslld/Gesflot, pour gérer de la commande à la livraison de véhicules), de la gestion des contrats en cours (Renego) et du traitement automatisé des factures (Scanlog).

Avec cette acquisition, Pilotegestion étend ses domaines d’expertise et récupère l’ensemble des clients et grands comptes historiques de JDKLog qui ont tous souhaité renouveler leur engagement à la suite du changement de propriétaire intervenu en juin dernier. À titre d'exemple, le logiciel phare Trilog représente à lui seul près de 700 000 tarifications réalisées par an, et, plus de 300 utilisateurs quotidiens. L’entreprise profite également de l’élargissement de sa gamme de solutions pour prospecter d’autres acteurs référents dans le domaine de la location courte, moyenne, et, longue durée.

"L’ajout d’un grand nom comme JDKLog à notre catalogue nous permet d’asseoir notre crédibilité auprès des acteurs de la LLD en leur permettant de bénéficier de logiciels éprouvés, essentiels à leur activité, commente Olivier Rigoni, dirigeant de Pilotegestion. Cette opportunité nous incite à poursuivre notre développement via l’optimisation de nos solutions notamment avec le déploiement des versions existantes en mode SaaS. Nous adressons ainsi une offre globale aux acteurs de ce secteur d’activité", conclut-il.