Pininfarina sous les projecteurs du CES

Depuis plusieurs éditions, le salon Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas prend des airs de salon de l’automobile. Équipementiers, constructeurs et nouveaux entrants exposent leurs innovations. Si Pininfarina ne possède pas de stand sur place, le studio de design italien est présent par l’intermédiaire de plusieurs créations pour le compte des marques VinFast et Togg. Ces dernières ont choisi Pininfarina pour concevoir totalement ou en partie le style extérieur et intérieur de leurs véhicules. Après des années difficiles, le designer italien profite de sa renommée et de son expérience pour séduire les nouveaux entrants sur le marché du véhicule électrique. Devenu entre-temps constructeur avec le développement de l’hypercar électrique Battista, Pininfarina dépasse aujourd’hui le domaine du design. La firme s’est transformée en spécialiste de l’ingénierie. Elle offre ainsi une expertise plus large à ses partenaires, à l’image des travaux menés avec VinFast et Togg.

Style extérieur et intérieur

Sur ce salon, Pininfarina est présent avec son partenaire turc Togg. Ce dernier présente un concept-car développé par sa propre équipe de design, dirigée par Murat Günak, avec le soutien du bureau de style italien. Baptisé smart device, ce concept-car rassemble toute la technologie du constructeur turc, qui souhaite se faire une place sur le marché de la mobilité. Les deux partenaires ont travaillé sur les lignes extérieures, le style au sein de l’habitacle et sur l’expérience utilisateur. Des domaines similaires à ceux travaillés en commun avec le constructeur vietnamien VinFast, pour ses deux modèles de série VF e35 et VF e36. Deux SUV exposés à Las Vegas, accompagnés de deux simulateurs centrés sur l’habitacle des deux modèles. Les visiteurs peuvent ainsi expérimenter l’interface homme-machine, avec la sensation de conduire ces deux SUV. Ces simulateurs ont été conçus par l’équipe spécialisée en UX design de Pininfarina. Au-delà de l’expérience et de la maîtrise du bureau de style italien, ces nouveaux constructeurs cherchent à s’approprier une part de l’image d’un designer à l’origine de nombreux chefs-d’œuvre de l’automobile.

Le SUV VinFast e35

Le SUV VinFast e36