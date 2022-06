Pirelli étend sa gamme de pneus Hiver Elect à la rechange automobile

Sous le nom Pirelli Elect se trouve l'ensemble des technologies développées pour les pneumatiques des véhicules électriques et hybrides rechargeables. Pirelli s’est attaché à intégrer progressivement la technologie Elect dans toutes les gammes P Zero, Cinturato et Scorpion, dans toutes leurs déclinaisons (été, toutes saisons et hiver). D’une manière générale, en 2021, le nombre d'homologations Elect a dépassé 250, le double du total enregistré tout au long de 2020.

Pirelli revendique une position de force sur les marchés haut de gamme et prestige

En ce qui concerne les pneumatiques d'hiver pour véhicules électriques, le secteur est logiquement en pleine croissance et avec Pirelli Elect, le groupe sino-italien dépasse 65 % du marché haut de gamme et prestige (avec une pointe à 80 % pour le seul espace « prestige »).

Pirelli rappelle que « les pneumatiques de rechange marqués Elect présentent les mêmes avantages que les pneumatiques utilisés en équipement d'origine : réduction de la consommation de la batterie, gestion du couple accru typique des moteurs électriques et support optimal du poids du véhicule ».