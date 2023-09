Pirelli met en place un marquage désignant les pneus durable

Engagé dans la décarbonation de ses produits, Pirelli marquera désormais ses pneumatiques qui contiennent au moins 50 % de matériaux biosourcés et recyclés. Premier du genre, le P Zero™ E.

Pirelli a créé un nouveau logo pour identifier les pneumatiques qui contiennent au moins 50 % de matériaux d'origine biosourcée et recyclée. Le nouveau marquage - qui représente deux flèches dans un cercle et sera adopté sur les nouveaux produits - souligne l'engagement du fabricant italien en faveur de l'environnement. Ce nouveau logo est également conçu comme une indication claire pour les clients, leur permettant de choisir des pneumatiques plus durables.

La vérification par une tierce partie des matériaux éco-compatibles restera la norme pour tous les futurs produits qui adopteront le nouveau logo.

Ce nouveau logo a été utilisé pour la première fois sur le P Zero™ E, pneumatique contient plus de 55% de matériaux d'origine biosourcée et recyclée sur l'ensemble de la gamme, comme l'a certifié Bureau Veritas.

L'objectif initial de Pirelli, fixé à l'origine pour 2025, a déjà été atteint avec deux ans d'avance grâce au P Zero™ E. L'étape suivante, fixée pour certaines lignes de produits d'ici 2030, envisage l'utilisation d'au moins 60 % de matériaux d'origine biosourcée et de 12 % de matériaux recyclés, avec moins de 30 % d'ingrédients d'origine fossile.

Le principal défi du développement du nouveau P Zero™ E était de combiner le besoin de durabilité tout en préservant les performances. Cet objectif a été atteint grâce à ces nouveaux matériaux, qui comprennent la lignine, la silice de cosses de balles de riz, le noir de carbone qui provient de l'huile de pyrolyse des pneumatiques en fin de vie, des polymères fabriqués à partir d'huiles de cuisson usagées ou d'huile de pyrolyse de pneumatiques, du caoutchouc naturel, des bio-résines et de la rayonne.